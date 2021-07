China zeigt erste Bilder von Mars-Rover

China hat erstmals Bilder von Fahrzeugen veröffentlicht, mit denen es im Jahr 2020 den Mars erkunden will. Am Computer erstellte Designs, die am Mittwoch auf der Internetseite der chinesischen Weltraumbehörde zu sehen waren, zeigten einen sechsrädrigen Rover sowie ein dazugehöriges Landefahrzeug. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, soll das ferngesteuerte Fahrzeug während einer dreimonatigen Mission im Jahr 2020 unter anderem Bodenproben nehmen und nach Spuren von Wasser suchen.