Chinesische Rakete soll am Samstag auf Erde fallen: Niemand weiß wohin

Vergangene Woche hat China das Kernmodul für seine neue Raumstation in den Erdorbit gebracht. Die dafür verwendete Rakete fällt nun unkontrolliert zurück auf die Erde - doch niemand weiß genau, wo sie aufschlagen wird. Auch das US-Militär, das die großen Stücke der chinesischen Rakete genau trackt, weiß es nicht.



Das US-Pentagon betonte laut einem Bericht von Gizmodo, dass das derzeit niemand vorhersagen könne. Laut dem U.S. Space Command wisse man aber, dass es „rund um den 8. Mai“, also diesen Samstag, soweit sein werde. Wo die „Langer Marsch 5B Rakete" wirklich runterfallen werde, wisse man frühestens ein paar Stunden, bevor es passieren wird, heißt es. Es wird befürchtet, dass die Teile in bewohnten Gebieten abstürzen könnten.