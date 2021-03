Kein UFO: Falcon-9-Rakete verglüht spektakulär am Nachthimmel

Videos zeigen, wie die fast 4 Tonnen schwere Raketenstufe in Einzelteile zerfetzt wird.

Am 4. März 2021 hat eine SpaceX-Rakete Starlink-Satelliten ins All gebracht. Dabei kam es zu einem Zwischenfall.

Eigentlich sollte die obere Raketenstufe der Falcon 9 gezielt im Pazifik abstürzen. Das Triebwerk zündete jedoch nicht, die Raketenstufe blieb im All. Bis jetzt.

In der Nacht vom 26. März ist die Raketenstufe in die Atmosphäre eingetreten und verglüht. Dies sorgte für ein spektakuläres Lichtspiel im Himmel des Nordwestens der USA. Menschen in Oregon und Washington veröffentlichten Videos davon.