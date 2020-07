Pentagon will außerirdische Funde nicht mehr geheim halten

Besser Aliens als irdische Gegner

Senator Reid deutet in seinen Aussagen gar an, dass Teile oder ganze Exemplare solcher außerirdischen Fluggeräte im Besitz der Regierung stehen. Laut dem republikanischen Senator von Florida, Marco Rubio, sei es enorm wichtig, möglichst vollständige Aufschlüsse über UFOs zu erlangen. "Da gibt es Dinge, die über unsere Militärbasen und über militärisches Übungsgelände fliegen. Wir wissen nicht, was sie sind und sie gehören nicht uns", sagt er in einem TV-Interview. "Wenn das etwas ist, das nicht von unserem Planeten stammt, dann wäre das eigentlich besser, als wenn es sich um einen Technologiesprung der Chinesen, Russen oder sonstiger Gegner handelt."