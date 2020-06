US-Senat will UFO-Erkenntnisse des Pentagon transparenter machen

Der US-Senat will die Aktivitäten der Pentagon-Abteilung, die sich mit der Untersuchung von Unbekannten Flugobjekten befasst, transparenter machen. Dadurch soll die Öffentlichkeit über die Arbeit der UFO-Abteilung informiert und US-Firmen angeregt werden, ihre Informationen zu teilen, heißt es in einem am Dienstag eingefügten Zusatz zum jährlichen Gesetz über Geheimdienstfinanzierung.

Sorge vor China

Die Aufgabe der Abteilung, die an den Marineaufklärungsdienst der US-Armee angegliedert ist, sei es, "die Informationsbeschaffung und Berichte über UFOs, ihre potenziellen Beziehungen zu gegnerischen Regierungen und die Bedrohungen, die sie für das amerikanische Militär darstellen", zu koordinieren, heißt es wie aus dem Dokument hervorgeht. Die USA sind vor allem über die Spionageaktivitäten Chinas mit Drohnen und anderen Flugobjekte besorgt.

Pentagon müsste Bericht liefern

Sollte die Änderung des Gesetzes angenommen werden, muss das Pentagon innerhalb von 180 Tagen einen Bericht über die UFO-Beobachtungen vorlegen, berichtet u.a. The Drive. Im April hatte das Verteidigungsministerium drei Videos von Militärpiloten verbreitet, die mögliche UFOs zeigen.