Warum die UFO-Videos des Pentagon doch keine Aliens zeigen

Bewegungsparallaxe

Auf dem zweiten der drei Videos ist zu sehen, wie sich ein vermeintliches UFO im Flug zur Seite neigt. Laut den Experten ist dies bloß ein Effekt, der durch die Bewegung der Kamera-Aufhängung (Gimbal) entsteht. Im dritten Video ist zu sehen, wie sich ein Objekt laut Cockpit-Tonaufnahmen der Navy-Piloten extrem schnell über Wasser bewegt.

Laut den Experten handelt es sich dabei um eine typische Bewegungsparallaxe. Da sich das Navy-Flugzeug schnell bewegte und die Kamera auf ein statisches Objekt in der Luft (etwa ein Ballon) blickte, zieht der Hintergrund (das Wasser) am Bild sehr schnell vorbei. Zur Erklärung für dieses Video hat der Comic-Zeichner Randall Munroe (XKCD) auch einen Beitrag verfasst.

Die Hoffnung lebt

Obwohl es also offenbar Erklärungen für alle auf den Videos beobachteten Phänomene gibt, ein Punkt wird von den Experten ausgeklammert: Die Kommentare der Navy-Piloten. Haben Menschen, die jahrelange Flugerfahrung haben und Kampfjets punktgenau auf fahrenden Flugzeugträgern landen können, wirklich keine Ahnung von Bewegungsparallaxen? Vielleicht finden UFO-Fans in dieser Ungereimtheit noch genug Potenzial, um an Alien-Technologie als beste Erklärung festzuhalten.