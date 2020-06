Chip ermöglicht Live-Übertragung der Gehirnaktivität

Ein Team von Wissenschaftern unter der Leitung des Physikers Alipasha Vaziri vom Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (IMP) und den Max F. Perutz Laboratories (MFPL) in Wien hat eine Methode entwickelt, "mit der wir die Funktion großer Nervenzellen-Netzwerke in 3D mit einer Auflösung bis zu einzelnen Neuronen beobachten und dieses Volumen bis zu 50 Mal pro Sekunde abbilden können ", erklärte Vaziri gegenüber der APA. Die Forscher haben dabei mit Kollegen vom Massachusetts Institute of Technology ( MIT) in Cambridge ( USA) zusammengearbeitet.

Für das neue Verfahren haben die Wissenschafter einen münzgroßen Chip entwickelt, der zehntausend Mikrolinsen enthält. Das zu untersuchende Objekt wird so mit einer einzigen Aufnahme aus unterschiedlichen Winkeln gleichzeitig abgebildet. Aus einzelnen Mikroskopiebildern können so dreidimensionale Daten rekonstruiert werden. Damit können die Wissenschafter Objekte mit einem um bis zu tausendfach größeren Volumen als bisher erfassen und auch zehnfach schnellere Veränderungen beobachten.