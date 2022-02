T-Zellen-Impfung gegen Corona: Deshalb sind Experten skeptisch

Forscher*innen des Eli and Edythe Broad Center of Regenerative Medicine and Stem Cell Research an der UCLA könnten eine Lösung gefunden haben. Sie haben T-Zellen identifiziert, die ein Protein angreifen können, welches in SARS-CoV2-2 und einer Reihe anderer Coronaviren vorkommt, einschließlich der Krankheitserreger von SARS, MERS und Erkältungen.

Laut Winfried Pickl, Immunologe der MedUni Wien, wäre eine solche Impfung nicht unbedingt eine Lösung für die Allgemeinheit. Die Studie befasst sich nämlich mit bestimmten Proteinfragmenten, die den T-Zellen jedoch nicht immer präsentiert werden. „Das hängt sehr stark vom genetischen Hintergrund einer Person ab.“

Je nach genetischer „Komposition“ eines Menschen werden unterschiedliche organische Verbindungen von den Antigen-präsentierenden Zellen dargeboten und somit von den T-Zellen mithilfe ihrer Rezeptoren wahrgenommen. Daher kann auch nicht bei jedem von einer entsprechend gleichen Immunreaktion ausgegangen werden, wenn man mit T-Zell-Antigenen impft.

Mutationsunabhängiger Schutz

Die in Österreich zugelassenen und bis dato verabreichten Corona-Impfstoffe verwenden die genetische Information des Spike-Proteins, das sich auf der Oberfläche des Virus befindet, um das Immunsystem zur Bildung von Antikörpern und T-Zell-Antworten anzuregen. Neuere Varianten tragen jedoch Mutationen des Spike-Proteins, wodurch sie von den Immunzellen und den durch die Impfung angeregten Antikörpern schlechter erkannt werden können.

Die neue Studie fokussiert sich auf ein anderes Antigen, welche T-Zell-Reaktionen auslösen würde, „die völlig anders sind“. „Der Hauptvorteil“ bestehe darin, dass die Reaktionen gegen dieses Fragment eines anderen Virusproteins gerichtet wären, die stärker konserviert und somit weniger anfällig für Mutationen sind als das Spike-Protein. „Somit könnte eine größere Anzahl an Varianten und potenziell verschiedenen Coronaviren erkannt werden,“ sagt Nesterenko. Die Polymerase mutiere zwar auch, aber viel langsamer.

Virale Polymerasen dienen als Motor, mit dem Coronaviren Kopien von sich selbst herstellen und so die Ausbreitung der Infektion ermöglichen. Da sie in verschiedenen Corona-Viren vorkommen, stellt sich die Frage, ob sie als Impfkomponente auch vor anderen Krankheiten schützen. „Das ist die Hoffnung“, laut Nesterenko. „Die Polymerasen der verschiedenen Coronaviren unterscheiden sich zwar in ihrer Sequenz, sind sich aber ähnlicher als jedes andere Virus-Protein. Wenn es also ein gemeinsames Ziel für alle Coronaviren gibt, die bereits bekannt sind, und auch für die, die in Zukunft auftauchen könnten, dann wäre es die Polymerase.“

Unterschiedlicher Ansatz

Spike-Protein-Impfungen ermöglichen keine Reaktion gegen andere Virusproteine. „Bei herkömmlichen Impfstoffen geht man davon aus, dass sie über eine Antikörperimmunität funktionieren. Das ist das Dogma!“, so Nesterenko. Es mache auch viel Sinn, da der neutralisierende Antikörper das Spike-Protein bindet und das Virus daran hindern kann, in eine Wirtszelle einzudringen.

Eine T-Zell-Reaktion funktioniere hingegen durch die Abtötung einer bereits infizierten Zelle. „Vielleicht hat man gezögert, in einen weniger gut verstandenen Ansatz zu investieren. Da das Spike-Protein immer mehr divergiert, denke ich, dass das Interesse an T-Zell-Impfstoffen gegen Covid zunehmen wird,“ so Nesterenko.