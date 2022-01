Bill Gates zu implantierten Chips: "Warum sollte ich das tun wollen?"

In Verschwörungserzählungen wird Microsoft-Gründer Bill Gates immer wieder mit dem Coronavirus in Zusammenhang gebracht. Eine der wohl bizarrsten Mythen ist, dass Gates Leuten über Impfstoffe Mikrochips implantieren will. Über diesen Unsinn zeigte sich Gates bereits in der Vergangenheit erstaunt.

Bei einer Fragerunde, die am Dienstag auf Einladung von Devi Sridhar, der Vorsitzenden von Global Health Governance stattfand wunderte sich Gates erneut über die Verschwörungserzählungen, berichtet CNet. Menschen, wie der US-Immunologe Anthony Fauci und er, seien Gegenstand vieler Falschinformationen geworden. Er habe das nicht erwartet, schreibt Gates. Manche davon, etwa dass er Chips in die Arme von Menschen einpflanzen wolle, würden keinen Sinn ergeben, so der Microsoft-Gründer: "Warum sollte ich das tun wollen?"