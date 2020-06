39 Prozent der Österreicher halten Bill-Gates-Verschwörung für möglich

Zusammenhang zwischen Corona und 5G

Die Aussage „Die neuen 5G-Sendemasten sind für die Verbreitung des Coronavirus verantwortlich“ halten 65 Prozent der Befragten für definitiv falsch. 14 Prozent sind sich "eher sicher, dass es falsch ist“. 18 Prozent sind unsicher, 3 Prozent meinen, dass die Aussage eher oder sehr richtig ist.

"Wenn man sich unsicher ist, hat die Desinformation eigentlich schon gewonnen", sagt Jakob Moritz Eberl vom Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Uni Wien, der an der Studie mitarbeitet. So sei es erfreulich, dass man sich über die 5G-Verschwörungsthematik zumindest in Österreich keine Sorgen machen müsste. "Das ist die absurdeste Verschwörungstheorie, denn diese beiden Dinge haben rein gar nichts miteinander zu tun", so Eberl.