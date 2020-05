Wie sich Corona-Verschwörungsvideos im Netz weiterverbreiten

Der Kampf gegen Fake News und Verschwörungstheorien ist im Corona-Zeitalter noch einmal ein Stückchen härter geworden für die großen Tech-Anbieter. So kursierte etwa mit „Plandemic“ ein Verschwörungsvideo rund um das Coronavirus im Netz, in dem eine umstrittene amerikanische Forscherin behauptet hatte, Immunologen würden die Wahrheit über das Virus verschleiern, um an Macht und Geld zu erlangen. Das Video wurde zigtausende Male auf YouTube angesehen, bevor Google es offline nahm.

Neuer Trick zur Weiterverbreitung

Einige Nutzer hatten das Video allerdings bereits runtergeladen und in ihren persönlichen Google-Drive-Foldern gespeichert. Doch auch von dort verschwand es, wie die Washington Post herausgefunden hat. Nachdem die Zeitung Google kontaktiert habe, verschwand die Plandemic-Doku auch aus diversen Google-Drive-Foldern. Denn viele Nutzer hatten die Doku dort lediglich gespeichert, um sie mit weiteren Nutzern teilen - und somit im privaten Umfeld weiterverbreiten - zu können.

Laut einem Bericht von „Reclaim The Net“ war das Plandemic-Video allerdings nicht das Erste, das aus persönlichen Google-Drive-Foldern entfernt worden war. Nachdem SpaceX-Gründer Elon Musk auf eine dubiose Studie zu einem Medikament verlinkt hatte, hatte Google diesen Link, der zu einer Google-Doc-Datei geführt hatte, gesperrt und den Inhalt offline genommen.