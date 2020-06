Bill Gates: "Bin in keine Mikrochip-Verschwörung involviert“

Auch die Bill & Melinda Gates Foundation, die 300 Millionen US-Dollar in die Entwicklung eines Impfstoffes investiert, stärkt diese Verschwörungstheorie.

28 Prozent glauben an Theorie

Laut einer Umfrage von Yahoo News und YouGov glauben 28 Prozent der US-Amerikaner an diese Verschwörungstheorie. Der Milliardär wurde mit diesem Ergebnis ebenfalls konfrontiert. Laut Gates sei es „ein wenig beunruhigend“. Und doch habe das Regierungen und andere Systeme weltweit nicht davon abgehalten, in die Entwicklung von Covid-19-Impfungen zu finanzieren.

Viel beunruhigender sei seiner Meinung nach, dass Impfgegner es - sobald ein Impfstoff gefunden wird - es erschweren würden, eine Herdenimmunität zu erreichen. „Die Welt muss zusammenarbeiten, um sichere und effiziente Impfungen zu entwickeln", so der Milliardär.

Gates ist dahingehend aber der Meinung, dass erst jene Länder davon profitieren sollten, die ein unstabiles Gesundheitssystem haben. Also jene Personen, die den Impfstoff am meisten brauchen und nicht jene, die am meisten zahlen.