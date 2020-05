Coronavirus: Bill Gates macht sich Vorwürfe

Der Microsoft-Gründer Bill Gates beteiligt sich seit Ausbruch der Pandemie aktiv am Kampf gegen das Virus. So finanzierte er mehrere Fabriken zur Entwicklung eines Impfstoffs und kritisierte offen die Maßnahmen der US-Regierung, die die Gefahr falsch eingeschätzt habe.

Nun äußerte sich Gates in einem Interview mit dem Wall Street Journal zur aktuellen Lage in den USA. Bereits vor 5 Jahren hatte er Regierungschefs weltweit auf die potenzielle Gefahr durch eine Pandemie aufmerksam gemacht. Jetzt gibt er sich Mitschuld am schlechten Krisenmanagement: „Ich fühle mich schrecklich. Der Grund, überhaupt darüber zu sprechen, war, dass wir Maßnahmen ergreifen und den Schaden minimieren könnten.“ Er habe seiner Warnung damals nicht mehr Nachdruck verliehen.