Corona: Ingenieur entwickelt Raspberry-Pi-Beatmungsgerät

Nun soll die Konstruktion fünf Tage lang an künstlichen Lungen getestet werden, berichtet die BBC. Ist dieser Schritt erfolgreich, folgen Tierversuche. Das Team aus Kolumbien hofft, das Beatmungsgerät bereits Anfang Mai an Menschen testen zu können. Bei erfolgreichem Abschluss der Testphase soll das Beatmungsgerät Mitte des Jahres in die Massenproduktion gehen.

Beschleunigtes Testverfahren

Normalerweise würde der Test solcher Geräte etwa 18 Monate dauern. Die Umstände während der Corona-Pandemie erfordern allerdings eine Beschleunigung des Testverfahrens, um möglichst schnell eine große Menge an Beatmungsgeräten bereitstellen zu können.

Zahlreiche Forscher und Firmen arbeiten derzeit daran, dringend benötigte Beatmungsgerät günstig verfügbar zu machen. So wurden in einem italienischen Krankenhaus via 3D-Druck Taucherbrillen umfunktioniert. Tesla und Dyson haben ebenfalls begonnen, Beatmungsgeräte herzustellen, um die Krankenhäuser zu unterstützen. Auch die TU Wien hat ein simples Sauerstoffgerät entwickelt, das in 2 Tagen aus wenigen Komponenten zusammengebaut werden kann.