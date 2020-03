Dyson entwickelt Beatmungsgerät für Corona-Patienten

5000 Stück spendiert

Für die rasche Zulassung als Medizinprodukt arbeite Dyson eng mit den britischen Gesundheitsbehörden zusammen. Die Regierung habe beim Unternehmen 10.000 Einheiten des CoVent bestellt. Dyson will das Gerät aber darüber hinaus auch international anbieten. Um Notleidende schnell zu versorgen, will James Dyson 5000 Stück des CoVent kostenlos zur Verfügung stellen. 1000 Stück davon seien für Großbritannien gedacht, der Rest für Spitäler in anderen Ländern.

"Ich bin stolz darauf, was die Dyson-Ingenieure und unsere Partner bei TTP erreicht haben", meint James Dyson. "Ich freue mich darauf, dieses neue Gerät in die Produktion zu bringen und es so schnell wie möglich in Spitälern zu sehen."