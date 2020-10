Corona-Tests ohne Anlass führen zu falschem Sicherheitsgefühl

Kein geeignetes Mittel

Außerdem belaste präventives Testen ohne begründeten Verdacht die vorhandenen Testkapazitäten und verzögert die Identifizierung von wirklich erkrankten Personen, betonten die Experten. "Das unsystematische, unreflektierte, großflächige Testen sowie das Screenen im Tourismusbereich oder anderen Bereichen des Gesellschaftslebens (hauptsächlich gesunde und symptomlose Personen) ist kein geeignetes Mittel, um eine präzise Information zur epidemiologischen Situation zu erhalten bzw. um die Pandemie einzudämmen", betonten die Mediziner.

Ein positiver SARS-CoV-2 PCR Befund bei einer symptomfreien Person stellt noch keine Infektionsdiagnose dar und sagt nichts über die Infektiosität der getesteten Person aus, schrieben die Mediziner in ihrer Stellungnahme. Zudem sei bei einer Stichprobe, die fast nur aus gesunden Personen besteht, die Wahrscheinlichkeit für falsche Testergebnisse sehr hoch. Personen, die an COVID-19 erkrankt waren, sollen in den nächsten Monaten danach nicht mehr mit einer SARS-CoV-2-PCR getestet werden.