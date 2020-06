Corona: Wodurch die zweite, tödliche Phase ausgelöst wird

Forscher vermuten, dass eine zweite, tödliche Phase bei vielen Corona-Patienten dadurch ausgelöst wird, weil das Coronavirus die Kapillargefäße in der Lunge angreift. Kleine Klumpen sowie tote Zellen verstopfen die Kapillaren. So werden Blutgefäße generell beeinträchtigt.

Der Hintergrund: Dem Mediziner Frank Ruschitzka vom University Hospital Zürich ist aufgefallen, dass manche Corona-Patienten merkwürdige Symptome aufweisen. Während Mediziner erst von einer Atemwegsinfektion ausgegangen sind, haben Autopsien gezeigt, dass das Virus die Kapillargefäße verstopft, wie das Science Magazine berichtet. Diese Erkenntnisse wurden Mitte April publik gemacht.

Ähnliche Resultate

Seitdem haben zahlreiche weitere Untersuchungen ähnliche Resultate in Bezug auf vaskuläre Schäden bei Covid-19-Verstorbenen gebracht. Eine Studie, die unlängst im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, hat etwa belegt, dass die Lungen von Corona-Patienten neun Mal mehr Klumpen aufwiesen als jene von Menschen, die an H1N1 gestorben waren.