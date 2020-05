Das sind die wenig bekannten Corona-Symptome

So kann es laut Burgmann vermehrt zu Hauterscheinungen wie Ausschlägen, Pusteln und Blasen kommen. Ein Beispiel dafür ist die von Dermatologen „COVID-Zehe“ getaufte, schmerzhafte Hautveränderung. Anders als der Name vermuten lässt, kann sie auch an den Händen auftreten. Die Auffälligkeiten können sich durch kleine blaue Flecken oder Frostbeulen äußern. In einem Paper vermuten Wissenschaftler, dass die Symptome im späten Verlauf der Erkrankung auftauchen können, auch wenn dieser bisher mild oder asymptomatisch war. Somit könne die Hautveränderung als Indiz für eine Erkrankung gewertet werden. Eine weitere Studie aus Großbritannien beschreibt zudem, dass in seltenen Fällen Nekrose, also das Absterben von Gewebe, auftreten kann.

„Ein Virusinfekt kann eine systemische Reaktion auslösen, die den gesamten Körper betrifft. Wenn die Krankheit weiter fortschreitet, können viele Organe betroffen sein, wie die Niere, das Herz und die Augen“, erklärt Burgmann. Jeder Körper reagiert unterschiedlich auf das Virus. Bleiben die Botenstoffe, die vom Immunsystem zur Bekämpfung des Virus entwickelt werden, nicht bei der befallenen Zelle, sondern treten in den Blutkreislauf ein, verteilen sie sich im gesamten Körper. Das ruft neben den allgemein bekannten Symptomen eben viele weitere Schmerzen, beispielsweise in den Gelenken, hervor.

Schädigung des Herzens

Ein weiteres Symptom, das oftmals durch den Befall der Zellen hervorgerufen wird, sind Schädigungen des Herz-Kreislauf-Systems. Da die Rezeptoren, an die das Virus andockt, in den Gefäßen zu finden sind, können diese durch das Virus befallen und beschädigt werden. Diese Vaskulitis kann sich dann weiter ausbreiten: „Es kann es zu einer Entzündung und Schädigung des Herzens kommen. Das trägt dann dazu bei, dass der Krankheitsverlauf schwerer ist“, sagt Burgmann. So könne es beispielsweise zu einer verstärkten Blutgerinnung kommen, die einerseits zu Thrombose aber auch zu erhöhter Blutungsbereitschaft führen kann.

Die Forschung zu COVID-19 läuft derzeit weltweit und neue oder bisher unentdeckte Symptome können laufend von der WHO und Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in ihre Auflistungen aufgenommen werden. Stellt man solche Symptome fest, empfiehlt die AGES zu Hause zu bleiben und die Gesundheitsnummer 1450 anzurufen.