VR-Modell: So greift das Coronavirus die Lunge an

Das neuartige Coronavirus äußert sich bei Infizierten vor allem durch Fieber, Husten, Kurzatmigkeit und Atembeschwerden. In besonders schweren Fällen kann das Virus auch eine Lungenentzündung verursachen. Darüber informiert die Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) auf ihrer Webseite.

Daher hat Keith Mortman, ein Arzt des George Washington University Hospital, ein 360-Grad-Virtual-Reality-Modell der Lunge eines seiner Patienten erstellt. So möchte er die Auswirkungen von COVID-19 auf den Körper zeigen. Der Patient sei Ende 50 und habe zunächst Fieber und Husten gehabt. Die Symptome verstärkten sich jedoch schnell, so dass der Patient nach kurzer Zeit an ein Beatmungsgerät musste.