Coronavirus: Herz und Lunge können lange geschädigt bleiben

Die Lunge kann auch viele Wochen nach einer Corona-Infektion noch beeinträchtigt sein. Das haben Ärzte bei der Langzeituntersuchung von COVID-19-Patienten in Tirol festgestellt. Demnach können Beschwerden noch viele Wochen lang auftreten. Einen Lichtblick gibt es aber, sagt die Forscherin Sabina Sahanic von der Universitätsklinik Innsbruck. So würden sich die Beeinträchtigungen im Laufe der Zeit verbessern, da es sich "Großteil der Lungenveränderungen um reversible Prozesse" handeln dürfte.

Für die Studie wurden 86 Patienten untersucht, die zwischen April und Juni an der Universitätsklinik in Innsbruck, im St. Vinzenz Spital in Zams und am Rehabilitationszentrum in Münster stationär behandelt wurden. 70 Prozent der Probanden waren Männer, untersucht wurden Menschen im Alter von 50 bis 70 Jahren. Sie waren im Schnitt übergewichtig, 44 Prozent waren vormals Raucher und viele hatten Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes. 20 Prozent der Patienten lagen auf der Intensivstation.