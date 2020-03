Coronavirus: Nutzer schufen schnellsten Supercomputer der Welt

Schneller als IBMs Summit

Das hat so viele Menschen motiviert, dass die Wissenschaftler nun mit 1.000.000.000.000.000.000 Gleitkommaoperationen, also bestimmten Berechnungen, pro Sekunde arbeiten können. Das entspricht einer Rechenleistung von einem exaFlop. Zum Vergleich: der derzeit schnellste Supercomputer Summit von IBM kommt auf einen Spitzenwert von 200 PetaFlops – allerdings mit einem anderen Datenformat. Folding@Home rechnet mit FP32, Summit mit doppelter Genauigkeit, also FP64. Nichtsdestotrotz ist Folding@Home inzwischen deutlich schneller als der IBM-Supercomputer.

Die Unterstützung weltweit ist so groß, dass die Server derzeit mit Ausfällen zu kämpfen haben. Forschungsleiter Greg Bowman bittet daher auf Twitter um Geduld, bis die Probleme behoben wurde.