Coronavirus wird uns noch "einige Winter" beschäftigen

Der Chefmediziner Großbritanniens, Chris Witty, sagt noch lange anhaltende Probleme mit dem Virus voraus. Das Thema werde das Land noch "einige weitere Winter" beschäftigen, sagt Witty auf einer Pressekonferenz.

Impfungen würden die Neuinfektionen und Zahl der neuen Toten zwar senken, man werde sie dadurch aber nicht komplett abschütteln können, so der Mediziner.

Großbritannien will bis Sommer alles öffnen

Bis zum 21. Juni will die britische Regierung alle Beschränkungen in der Coronavirus-Pandemie in England aufheben. "Wir befinden uns auf einer Einbahnstraße in die Freiheit", sagte Premierminister Boris Johnson am Montagabend in London.