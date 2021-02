Österreich im Homeoffice: Wo die Hotspots sind

Die futurezone zeigt, welche Regionen in der Pandemie am schnellsten auf das Arbeiten von zu Hause umstiegen.

In kaum einem Bereich sorgten die Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen für derart große Veränderungen wie in der Arbeitswelt. Zuvor nicht überall gern gesehen, blieb Firmen spätestens seit dem 1. Lockdown ab 16. März 2020 nichts anderes übrig, als ihre Beschäftigten von zu Hause arbeiten zu lassen. Wie eine Datenanalyse des Mobilfunkers Drei für die futurezone.at erstmals zeigt, gab es regional aber deutliche Unterschiede.

Homeoffice-Hotspots

Am stärksten fiel der Anstieg beim Arbeiten zu Hause in den Bezirken Korneuburg und Landeck mit über 60 Prozent aus. Weitere Homeoffice-Hotspots in der ersten Lockdown-Woche waren Tulln, Graz, Linz Land und mit etwas Abstand Grieskirchen. Als Vergleichszeitraum zog Drei die Zeit vor der Krise Ende Februar heran. Im Schnitt stieg der Homeoffice-Zuwachs in Österreich um 50 Prozent.