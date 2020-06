Daten können in DNA eine Million Jahre gespeichert werden

DNA ist relativ stabil. Trotzdem treten regelmäßig Schäden in der Erbinformation von Organismen auf, weil Strahlung, Chemikalien und andere Umwelteinflüsse das Biomolekül schädigen. Das macht die DNA als Datenträger schwierig handhabbar, obwohl ihre Eigenschaften ansonsten hervorragend sind. Die Speicherdichte etwa ist so hoch, dass alle Daten, die seit Anbeginn der Zeit von der Menschheit produziert worden sind, in einem Teelöffel DNA gespeichert werden könnten.

Forscher an der ETH Zürich haben einen Weg gefunden, um das Zuverlässigkeitsproblem zu beheben. Indem sie die Datenträger-DNA in Siliziumdioxid (Quarz) packen und einen Algorithmus zur Fehlerkorrektur in den Speicher einbauen, wollen die Wissenschaftler Daten eine Million Jahre lang auf DNA speichern können. Als Vorbild für die Verkapselung dienen Fossilien, aus denen schon mehrere hunderttausend Jahre alte DNA isoliert werden konnte, weil die kristalline Struktur als Schutz dient.