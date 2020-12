Daumen hoch: Armband erkennt erwünschte Handgeste

Forscher der University of California Berkeley haben ein Armband entwickelt, das elektrische Signale des Gehirns per Sensor am Unterarm misst und erkennt, welche Handbewegung ausgeführt werden soll. Träger dieses Armbandes sollen so etwa Autos ohne Lenkrad fahren, Computer ohne Tastatur bedienen oder Prothesen steuern können.

„Prothetik ist eine wichtige Anwendung dieser Technologie, bietet aber auch eine sehr intuitive Möglichkeit zur Kommunikation mit Computern“, sagt Mitentwickler Ali Moin.