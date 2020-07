Der “Maulwurf” am Mars steckt schon wieder fest

Die grabende Wärmesonde an Bord des InSight Mars-Landers der NASA, der liebevoll als "der Maulwurf" bezeichnet wird, wurde entwickelt, um sich mindestens 3 Meter unter der Erde zu hämmern. Seit dem erstmaligen Einsatz im Februar 2019 am Mars ist es für den Maulwurf jedoch schwierig, möglicherweise aufgrund der seltsamen Bodeneigenschaften am Landeplatz.

Der Maulwurf ist kürzlich dank eines Drucks von der Schaufel am Ende des InSight-Roboterarms wieder in den Untergrund geraten. Neue Fotos deuten jedoch darauf hin, dass der Maulwurf an seiner neuen Stelle direkt unter der Oberfläche stecken bleiben könnte, berichtet Space.com.