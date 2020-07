Mars-Rover Curiosity beginnt seine gefährliche Sommer-Reise

Während in den kommenden Wochen der neue Rover der NASA seine Reise in Richtung Mars starten soll, ist der bereits in die Jahre gekommene Curiosity-Rover zu neuen Gebieten des Roten Planeten aufgebrochen. Rund 1,6 Kilometer beträgt die Distanz, die der Curiosity-Rover dabei zurücklegen wird.

Der nächste Stopp heißt Mount Sharp. Das Gebiet um den rund 5.000 Meter hohen Berg ist bekannt für eine hohe Konzentration von Sulfaten. Auf der Erde finden sich Sulfate normalerweise in der Nähe von Gewässern, von wo aus die Sulfate abgegeben werden.