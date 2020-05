Deutsche Forscher drucken OLEDs und Solarzellen aus

"Hochleistungs-OLEDs, wie in hochauflösenden Bildschirmen in der Unterhaltungselektronik, sind schwieriger zu drucken, hier ist das derzeit verwendete Vakuum-Aufdampf-Verfahren noch im Vorteil, da sehr komplexe Strukturen äußerst sauber gedruckt werden können", sagt Boeffel. Längerfristig sollen aber auch diese Displays im Druckverfahren hergestellt werden. Neben den Fraunhofer-Forschern arbeiten auch US-Wissenschaftler (die futurezone berichtet) und große Konzerne wie Samsung oder LG an den nötigen Technologien. Am Fraunhofer-Institut können derzeit maximal 150 x 150 Millimeter große Einzelelemente gedruckt werden, die Technologie ist im Prinzip aber skalierbar.

Der große Vorteil gedruckter OLEDs ist, dass sie deutlich günstiger produziert werden können. "Die Kosten für die Aufrechterhaltung des Vakuums im derzeitigen Prozess sind hoch, zudem gehen 50 Prozent - manche Kritiker sprechen sogar von bis zu 90 Prozent - des eingesetzten Materials beim Aufdampfen verloren. Beim Druckverfahren haben wir weniger als 10 Prozent Verlust", erklärt Boeffel. Die benötigten Materialien sind sehr teuer und kosten ein Labor zwischen 1.000 und 6.000 Euro pro Gramm. Im Industriemaßstab sind die Preise zwar niedriger, ein effizienterer Produktionsprozess lohnt aber allemal. In einem weiteren Schritt könnte sogar die Dünnschichttransistoren für die Steuerelektronik gedruckt werden, auch wenn die Kostenersparnis hier bei weitem nicht so hoch ist, wie bei den Leuchtkörpern selber.