Deutschland will Weltmeister im Daten-Schürfen werden

Zum Start des Zentrums zeigte das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz ( DFKI) am Beispiel von Veranstaltungen, wie aus großen Datenmengen - „ Big Data“ - durch intelligente Verknüpfungen verborgene Zusammenhänge - „Smart Data“ - sichtbar werden. Dafür wurde eine Smartphone-App mit Informationen zu einem Großfeuerwerk in Zürich entwickelt. Die Nutzer wurden gebeten, ihre ortsbezogenen Daten anonym zur Verfügung zu stellen. Damit konnte dann die Entwicklung der Besuchermenge in Echtzeit beobachtet und analysiert werden.

„Wir sehen, wie sich die Menschenmenge entwickelt und können das Verhalten von Besucherströmen vorhersagen“, erklärt der DFKI-Forscher Paul Lukowicz. „In Duisburg hätte das viele Menschenleben retten können“, fügte der Professor mit Blick auf die Katastrophe bei der Love Parade im Juli 2010 hinzu. Anhand von Erfahrungswerten früherer Veranstaltungen können Modelle entwickelt werden, die mit den Echtzeit-Daten verknüpft werden, so dass das System lernfähig wird. „Langfristig wollen wir Systeme bauen, die Millionen von Benutzern mit Smart-Daten erfassen können“, sagt Lukowicz. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) soll dies bei der Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr in Brasilien zum Einsatz kommen.