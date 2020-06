Die Nominierten für das Goldene Brett 2014 stehen fest

Die Einreichphase für den Preis endete am Freitag, die Jury wählte danach aus insgesamt 250 Nominierungen des Publikums die Top 3 aus. Die Preise werden am 26. November um 20 Uhr in der Urania in Wien verliehen. Wie im Vorjahr ist der Eintritt frei, jeder Interessierte darf daran teilnehmen. Die Verleihung wird auch live auf YouTube übertragen und kann später nachgesehen werden. Im Vorjahr wurden die „Homöopathen ohne Grenzen“ ausgezeichnet, die Personen in Krisengebieten mit homöopathischen Mitteln behandeln.