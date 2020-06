Einreichungen für "Goldenes Brett 2014" heute noch möglich

Bereits zum vierten Mal wird am 26. November 2014 „Das Goldene Brett“ verliehen. Personen oder Institutionen, die mit wissenschaftlich widerlegten Behauptungen Medienpräsenz anstreben, Angst machen oder Geld verdienen wollen, werden ausgezeichnet.

Nominierungen werden noch bis Mitternacht online auf www.goldenesbrett.guru entgegengenommen. Am Wochenende tritt dann eine Fachjury zusammen und entscheidet, wer in das Finale einzieht.

Vergeben wird der Preis von der Wiener GWUP (Gesellschaft zur Wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften), der Gesellschaft für kritisches Denken (GkD). Die öffentliche Verleihungsfeier findet dann am 26. November um 20:00 Uhr in der Urania in Wien statt.