Diese vier Superraketen sollen 2020 erstmals abheben

Amazon-Boss Jeff Bezos wirbt üblicherweise mit schneller Lieferung von Waren. Das ist aber nicht der Grund, warum seine Raumfahrtfirma Blue Origin Raketen entwickelt. Bis 2020 soll die New Glenn fertig sein und 45 Tonnen Nutzlast in eine niedrige Umlaufbahn bringen können. In einer neuen Produktionsstätte in Florida sollen die Antriebe gebaut werden. Tests laufen derzeit in Texas. Für das private Unternehmen ist es aber ein großer Schritt von der derzeit genutzten Technik zu den weitaus größeren Triebwerken der New Glenn.

Vulcan