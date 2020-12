Diese Zutaten stecken in den neuen Corona-Impfstoffen

Kaum etwas war in den vergangenen Monaten so sehr Ziel von Verschwörungsmythikern wie das Coronavirus. Ein Thema war der Impfstoff, den einige als "Zwangs-Impfung" bezeichneten. Er enthalte Mikrochips, um Menschen fernzusteuern. Das nahm so Überhand, dass Bill Gates, dessen Stiftung die Impfstoffentwicklung fördert, klarstellen musste, nicht Teil einer Mikrochip-Verschwörung zu sein.

Nun haben auch Pfizer und Moderna reagiert und die Inhaltsstoffe ihrer Impfstoffe öffentlich gemacht. Beide Impfungen enthalten Schnipsel des genetischen Materials des Virus. Diese modifizierte Boten-RNA sorgt dafür, dass der Körper lernt, das Virus abzuwehren.

Der österreichische Molekularbiologe Martin Moder hat das für das deutsche Robert Koch Institut in einem YouTube-Video anschaulich erklärt: