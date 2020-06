DNA-Entdecker Watson versteigert Nobelpreis

Einer der bekanntesten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts trennt sich von seinem Nobelpreis - und das Auktionshaus erhofft sich 3,5 Millionen Dollar (2,8 Millionen Euro): James D. Watson (86), einer der Entdecker der DNA, will im Dezember seinem Nobelpreis bei Christie's in New York versteigern lassen. Das Geld will er zum Teil für die Forschung stiften.

Laut Christie's hat noch nie ein lebender Nobelpreisträger seine Medaille verkauft. Im vergangenen Jahr wurde aber die des 2004 gestorbenen Mediziners Francis Crick versteigert. Crick hatte den Preis 1962 für die Entdeckung der DNA bekommen - zusammen mit Watson und einem dritten Forscher, Maurice Wilkins. Er hatte bei Heritage Auctions 2,23 Millionen Dollar gebracht, das Vierfache des erwarteten Preises. Ein Brief von Crick war nur Tage zuvor sogar für sechs Millionen versteigert worden.

Zur Auktion kommen in New York auch Notizen des Biologen Watson für seine Dankesrede 1962 (erwartet 400 000 Dollar) und für eine Vorlesung anlässlich der Preisverleihung einen Tag später (300 000 Dollar).