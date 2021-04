Dramatischer Rückgang der Öffi-Nutzung in Österreich

Wie die vom A1-Start-up Invenium für die futurezone ausgewerteten Bewegungsdaten zeigen, blieb die Bevölkerung bei den harten Lockdowns im November , Dezember sowie seit Ostern in der Ostregion zwar weniger oft zuhause als beim 1. Lockdown ab März 2020. Durch die verordnete "Osterruhe" allein in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sank die Mobilität österreichweit aber dennoch wieder auf unter 60 Prozent des Normalwerts vor der Pandemie.

Besonders dramatische Spuren haben die Pandemie und die Schutzmaßnahmen beim öffentlichen Verkehr hinterlassen. Home Office, Fernunterricht von zuhause sowie ausbleibende Touristen führten in Kombination mit Lockdowns und der Angst vor Ansteckung zu einem Rückgang bei der Öffi-Nutzung, der laut dem Verkehrswissenschaftler Michael Cik von Invenium so schnell wohl nicht wieder aufzuholen sein wird.

Betrug das Minus im Sommer zwischen 40 und 50 Prozent wurde selbst am Höhepunkt der Öffi-Nutzung bei Schulbeginn im September 2020 um ein Drittel weniger öffentlich gefahren als noch vor der Pandemie. "Um wieder eine so hohe Akzeptanz des öffentlichen Verkehrs zu erreichen wie Anfang 2020 wird es wohl auch von der Politik Maßnahmen brauchen", ist Cik überzeugt.

Das lässt sich auch an normalerweise stark frequentierten Orten in den Städten ablesen. Hielten sich am Ostersamstag im Jahr 2019 (20. April) fast 120.000 Menschen auf dem Stephansplatz auf, sank dieser Wert im Folgejahr bei ähnlich schönem Wetter (11. April) um 94 Prozent auf 7.400. Am heurigen Ostersamstag (03. April), der allerdings auch von niedrigeren Temperaturen als in den Vorjahren geprägt war, stieg die Zahl gerade einmal auf 18.000 Besucher*innen - immer noch ein Minus von 85 Prozent im Vergleich zu 2019.