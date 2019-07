Drei Raumfahrer planmäßig in ISS angekommen

Rund sechs Stunden nach ihrem Start sind drei Raumfahrer am 50. Jahrestag der ersten Mondlandung an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Das Sojus-Raumschiff MS-13 mit dem italienischen ESA-Astronauten Luca Parmitano, seinem amerikanischem Kollegen Andrew Morgan und dem Kosmonauten Alexander Skworzow dockte planmäßig am Sonntag um 00.48 Uhr MESZ am Außenposten der Menschheit an.

„Bilderbuch-Andocken“

Die US-Raumfahrtbehörde NASA übertrug das Andockmanöver live auf ihrer Website - ein „Bilderbuch-Andocken“, wie ein NASA-Kommentator sagte.

Damit hat die ISS rund 400 Kilometer über der Erde wieder ihre Sollstärke von sechs Raumfahrern erreicht. Die beiden US-Amerikaner Christina Koch und Nick Hague sowie der Russe Alexej Owtschinin leben und arbeiten bereits seit rund 130 Tagen im All.