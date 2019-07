Google feiert Apollo-11-Entwicklerin mit 107.000 Solarspiegeln

Hamilton gilt in vielerlei Hinsicht als eine der Mitbegründerinnen der modernen Informatik und prägte unter anderem den Begriff " Software Engineering". Bei der US-Raumfahrtbehörde leitete sie lange Zeit auch die Softwareentwicklung, bevor die MIT-Absolventin ihr eigenes Unternehmen gründete. Die mittlerweile 82-Jährige erfuhr erst in den vergangenen Jahren zunehmend Anerkennung für ihre Leistungen, unter anderem erhielt sie 2016 die Presidential Medal of Freedom von Barack Obama verliehen. Lego widmete ihr und anderen NASA-Pionierinnen 2017 ein eigenes Set.