Forscher bauen Drohne, die wie ein Vogel fliegen und greifen kann

Die Roboterdrohne kann Tennisbälle, die in die Luft geworfen werden, mit Leichtigkeit schnappen.

Forscher*innen der Stanford University haben eine Drohne gebaut, die einen Vogel nachahmt. Nicht nur benutzt der Quadrocopter seine Klauen, um auf unterschiedlichen Oberflächen landen und sich etwa an Ästen festhalten zu können, sondern auch, um Gegenstände in der Luft einzufangen und von A nach B zu transportieren.

"Es ist nicht einfach nachzuahmen, wie Vögel fliegen und landen“, sagt der Mitentwickler William Roderick. „Nach Millionen von Jahren der Evolution sehen Start und Landung so einfach aus, trotz der Komplexität und Variabilität der Äste, die man in einem Wald findet", sagt er in einer Pressemitteilung.

Flugmanöver von Sperlingspapageien beobachtet

Gebaut wurde ein Roboter, der mit einer Drohne gekoppelt wurde. Beine und Krallen kommen aus dem 3D-Drucker, Muskel und Sehnen wurden durch Motoren und Angelschnüre ersetzt.

Jahre zuvor haben die Forscher Vogel-ähnliche Flugroboter studiert. Dabei haben sie das Abheben, die Flüge sowie die Landungen von Sperlingspapageien mittels Hochgeschwindigikeitskameras aufgenommen. Die Vögel landeten dabei auf unterschiedlich breite Sitzstangen mit unterschiedlichen Oberflächen.