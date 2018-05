Eine Fahrt in Elon Musks Tunnel soll einen US-Dollar kosten

Kooperation mit LA Metro

Mit einer Maximalgeschwindigkeit von 240 km/h soll die Fahrt vom Flughafen Los Angeles in die Innenstadt lediglich acht Minuten dauern. Mit so einer kurzen Fahrtzeit und noch dazu um den günstigen Preis wird sich Musk vermutlich nicht gerade beliebt bei den Taxiunternehmen und anderen Transportanbietern machen, die üblicherweise gut an Personen verdienen, die vom und zum Flughafen wollen.

Musk hat wohl deshalb gleich vorsichtshalber angekündigt, mit LA Metro die Tests von Loop koordinieren zu wollen. Die beiden seien auch ab sofort Partner. Wenn Loop so funktioniert wie Musk es hofft, könnte künftig ganz Los Angeles von hunderten Tunneln durchzogen sein, um Passagiere überall hinbringen zu können.