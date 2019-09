Elektrische Mütze soll bei Haarausfall helfen

Die unscheinbare Baseballcap der Universität Wisconsin soll Haarausfall nicht einfach verdecken. Sie wird genutzt, um einen Nanogenerator auf dem Kopf zu platzieren, der elektrische Impulse an die Kopfhaut abgibt. Damit sollen Follikel "aufgeweckt" und der Haarwuchs gefördert werden. Die Wissenschaftler haben die Technik gemeinsam mit der University for Electronic Science and Technology in China und der Shenzhen Universität entwickelt.