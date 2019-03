Supermäuse aus dem Labor: Nanopartikel geben Nagern Nachtsicht

Menschen können lediglich Licht mit Wellenlängen zwischen 400 und 700 Nanometer mit ihren Augen wahrnehmen. Mäusen geht es normalerweise ebenso. Forschern ist es jetzt gelungen, das sichtbare Spektrum für die Nagetiere auszuweiten. In Versuchen konnten sie die Augen von Versuchstieren so behandeln, dass die Mäuse auch Licht im Nahinfrarotspektrum sehen konnten. Das entspricht Wellenlängen, die größer als 700 Nanometer sind. Ihre Ergebnisse haben Forscher der University of Science and Technology of China und der University of Massachusetts Medical School in der Fachzeitschrift Cell publiziert.