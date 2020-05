Emotionale Bindung könnte Kampfroboter hemmen

Wie Julie Carpenter von der University of Washington herausfand, bauen Soldaten zu Robotern emotionale Bindungen auf und zwar in einer ähnlichen Weise wie dies auch bei anderen Menschen, Tieren oder sogar leblosen Objekten wie Stofftieren der Fall ist. Da Roboter eigentlich dafür gedacht sind, bei kritischen Einsätzen an vorderste Front geschickt zu werden, um kein Menschenleben zu riskieren, könnte diese Bindung im Ernstfall hinderlich sein.

In Interviews mit Soldaten erfuhr Carpenter, dass vielen Robotern Namen gegeben werden. Üblicherweise würden etwa Namen von Prominenten verwendet, oder jene von geliebten Personen. Einigen Robotern würden diese Namen auch aufgemalt. Wenn ein Roboter bei einem Einsatz kaputt ging, beschrieben die meisten Soldaten ihre erste Reaktion als Wut darüber, ein teures Stück Ausrüstung verloren zu haben. Einige andere verspürten jedoch weitergehende Verlustgefühle.