eQuad vereinfacht Tests von neuen Fahrzeug-Technologien

Mit dem eQuad sollen neue Fahrzeugtechnologien, wie etwa die Fahrzeug-zu-Fahrzeug oder Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation (zusammengefasst V2X oder C2X genannt), und die Interaktion des Menschen damit getestet werden. Weil ein Quad weniger komplex als ein Auto aufgebaut ist, dazu offen und leicht zugänglich, soll das Fahrzeug Praxistests und das Sammeln von Daten für Computermodelle einfacher, schneller und günstiger machen.

"Das eQuad ermöglicht es, die Anforderungen, die ein Auto an neue Technologien stellt, ausreichend genau abzubilden", erklärt Aldo Ofenheimer, Prokurist von Virtual Vehicle. Er und seine Kollegen präsentierten der futurezone das eQuad im Rahmen der Langen Nacht der Forschung an der TU Graz. "Wenn es etwa darum geht, die Fähigkeiten bestimmter Sensoren für den Fahrzeug-Einsatz zu testen, ist es egal, ob ich sie an einem Auto oder einem Quad montiere."