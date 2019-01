Erste Ariane-6-Rakete soll im Juli 2020 starten

Das Unternehmen will in diesem Jahr bis zu zwölf Raketen der Modelle Ariane 5, Vega und Sojus vom Weltraumbahnhof Kourou in Südamerika aus in den Orbit bringen. Der nächste Start einer Ariane 5 sei am 5. Februar geplant, sagte der Arianespace-Chef. Im vergangenen Jahr hatte sein Unternehmen 11 Raketen gestartet, die zusammen 21 Satelliten ins All brachten.

Arianespace gehört zur ArianeGroup, die wiederum ein Gemeinschaftsunternehmen des europäischen Luftfahrtkonzerns Airbus und des französischen Triebwerkherstellers Safran ist.