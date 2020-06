Erster 3D-Druck im Weltraum erfolgreich absolviert

Wie die US-Weltraumbehörde NASA mitteilte, wurde erstmals im Weltraum ein Objekt mit einem 3D-Drucker gefertigt. Der erste Test in Schwerelosigkeit auf der ISS wurde somit erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen "Made In Space" hat dafür einen eigenen 3D-Drucker entwickelt, der ungefähr so groß wie ein Mikrowellenherd ist. Das nun angefertigte Objekt zeigt das NASA- und “Made In Space”-Logo.