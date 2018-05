Erstes Testbild von Planetenjäger TESS zeigt 200.000 Sterne

Regulärer Betrieb ab Juni

Das Testbild stammt aus einer zwei Sekunden langen Belichtung eines Himmelsausschnitts in der Konstellation Zentaur. Es zeigt über 200.000 Sterne. Einer der hellsten auf dem Bild ist Beta Centauri. Wenn TESS einmal seinen wissenschaftlichen Betrieb aufgenommen hat, werden die vier Bordkameras kombiniert, um Himmelsausschnitte zu zeigen, die etwa 400 Mal so groß wie das Testbild sind. Das erste derartige Bild - "first light image" genannt - wird im Juni erwartet.