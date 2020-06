Test von autonomem ESA-Raumschiff IXV verlief erfolgreich

Den gesamten Flug sollte IXV völlig autonom bewältigen. Das Raumfahrzeug wurde also nicht ferngesteuert. Alle Flugphasen wurden von der Steuerelektronik an Bord überwacht. Zur Analyse der Leistung befanden sich zudem mehr als 300 Sensoren an Bord. Ein großer Teil davon wurde am Hitzeschild untergebracht.

Der Flug selbst startete am ESA-Raumflughafen in Kourou ( Französisch-Guyana), führte dann Richtung Osten und endete im Pazifik. Dort wartete das Spezialschiff "Nos Aries", um das Raumschiff, das in der letzten Flugphase an Fallschirmen ins Meer gleitet, zu bergen. Die gesamte Mission dauerte nur 100 Minuten lang. Die Flugbahn des Raumschiffs wurde von zwei ESA-Radioteleskopen in Afrika verfolgt. Die Missionskontrolle saß im italienischen Turin.