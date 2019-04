ESA twittert fiktive Bedrohung durch Asteroiden live

Vieles noch unklar

Aktuell ist die Informationslage bei dem fiktiven Einschlag von 2019PDC noch relativ undurchsichtig. So weiß man lediglich, dass der Asteroid zwischen 100 und 300 Meter misst. Damit ist er fünf bis 15 Mal größer als der Himmelskörper, der 2013 in Russland für Tausende zerborstene Fensterscheiben sorgte.

Laut den Forschern ist mit einem Auftreffen auf der Erde 2027 zu rechnen. Die Wahrscheinlichkeit eines Einschlages hat sich zuletzt auf 1:100 erhöht.

Wer die dramatischen Ereignisse weiter im Auge behalten will, sollte in den kommenden Tagen einen genauen Blick auf den ESA-Twitter-Account werfen. Mehr Informationen zur Übung gibt es auch in einem entsprechenden Blog-Eintrag. Live-Streams von der Planetary Defense Conference wird es auf der ESA-Facebook-Seite geben.