Facebook forscht zu Künstlicher Intelligenz

Le Cun, der an der New York University unterrichtet, teilte am Montag auf seinem Facbook-Profil mit, dass er das neu gegründete Forschungslabor für Artificial Intelligence ( AI) bei dem Online-Netzwerk leiten werde. Der Wissenschaftler soll unter anderem zu maschinellen Lernen forschen. Le Cun wird aber auch weiterhin an der New York University tätig sein. Das neue AI-Labor von Facebook unterhält Niederlassungen im Hauptsitz des Unternehmens, im kalifornischen Menlo Park, in London und New York.

Auch Google gründete vor kurzem ein AI Lab, dass sich unter anderem mit Quantencomputern auseinandersetzt. Vor rund einem Jahr wurde auch der Futurist Ray Kurzweil verpflichtet, der seither bei dem Internetkonzern für den Bereich maschinelles Lernen und Sprachbearbeitung zuständig ist.