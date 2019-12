Fahrerloser DeLorean zeigt perfekte Drifts

Antrieb und Haftung

Demonstriert wurden MARTYs neue Kunststücke auf einem Hütchenparkour, der auf einer Rennstrecke errichtet wurde. Die Aktion wurde in Anlehnung an die berüchtigten Gymkhana-Videos von Ken Block und anderen Profi-Rennfahrern MARTYkhana getauft. Wie die Forscher beschreiben, ging es darum, das Auto in Grenzbereiche zu führen und die Bewältigung von Fahrsituationen beizubringen, in denen es zu einem Spiel zwischen Antriebskraft und Bodenhaftung kommt. Dafür wurde eigene Software entwickelt, die künftig auch im realen Straßenverkehr nützlich sein könnte.